Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı

Ehliyetsiz otomobil sürücüsü motosiklete çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 2 bin 698 TL ceza kesildi.

Kaza, saat 15.40 sularında Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi yeni belediye binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kdz. Ereğli Belediyesi'nin otoparkının olduğu yöne dönüş yapan Temel G. idaresindeki 67 TG 372 plakalı otomobil, Pazaryeri istikametinden Karga Mahallesi istikametine seyir eden Büşra T.'nin kullandığı 67 ACF 962 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Büşra T. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Büşra T., Özel Echomar Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekibi tarafından otomobil sürücüsü Temel G'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, araç sahibi Murat G'ye ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 698 TL olmak üzere toplamda 5 bin 369 TL idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

6 ay önce evlenmişti, şimdi ölümle pençeleşiyor! Korkunç kaza anı kamerada

 Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

Kağıt gibi ezilen araçtan mucize kurtuluş! Herkes hayrete düştü

 Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title