EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI - Haberler
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EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ehliyetsiz motosikletli kurye M.K., yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Recep O., ağır yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, ehliyetsiz motosikletli kurye M.K., yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Recep O., ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada kurye M.K.'ye 4, motosiklet sahibine de 4 olmak üzere toplam 8 bin lira ceza uygulandı.

Kaza, önceki gün Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep O., cadde üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada lokantadan paket servisi yapan kurye M.K.'nin kullandığı 59 AED 915 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, sürücü M.K. de yere düştü. Olay görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Recep O.'yu Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Recep O.'nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Bu sırada kurye M.K., motosikletine binerek hızla olay yerinden kaçtı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye, saniye görüntülendi.

Polis, yaptığı incelemede kaçan kurye M.K.'yi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Motosiklet ehliyeti bulunmadığı belirlenen M.K.'ye 4 bin lira, motosiklet sahibini de 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira para cezası uygulandı. Sürücü ile ilgili soruşturma sürüyor.

EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

EHLİYETSİZ MOTOSİKLETLİ KURYENİN ÇARPTIĞI YAYA AĞIR YARALANDI

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