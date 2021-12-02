Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı - Haberler
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Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Yaralıya 112 ekiplerini müdahalesi Yaralının ambulansa taşınması Olay yeri Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Yaralıya 112 ekiplerini müdahalesi

Yaralının ambulansa taşınması

Olay yeri Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Yasin Kavaklı'nın (17) kullandığı plakasız motosiklet Hürriyet Caddesi üzerinde aracını park etmek isteyen Mehmet Tekin idaresindeki 42 BZL 26 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Kavaklı ağır yaralandı. Kazada yaralanan Kavaklı olay yerinde çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobil sürücü Tekin ile araçta bulunan Yasin Taşcı kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarptı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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