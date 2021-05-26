Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu
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Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Haberler | 3. Sayfa

- Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi Öfkeden deliye dönen araç sürücüsü kuryeye sokak ortasında saldırdı Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı.

- Ehliyetsiz kuryenin çarptığı araç sahibi sinir krizi geçirdi

Öfkeden deliye dönen araç sürücüsü kuryeye sokak ortasında saldırdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpması sonucu araç sahibi sinir krizi geçirerek kuryeye saldırdı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'a bağlı Çınar Mahallesinde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motor kuryenin yoldan geçen bir arabaya çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kaza sonrası aracının hasar aldığını gören sürücü sinirlenerek motor kuryenin üzerine yürüdü, motor kuryenin ehliyetsiz olduğunu da öğrenen sürücü deliye dönerek motor kuryeyi dövmeye başladı. Yaşanan arbedede motor kurye yaralanırken, olay çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(HP-ECİ-ZA-

Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu
Kaza sonrası tekme ve tokatlar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli

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