Ehliyetsiz ikiz plakalı otomobil kullanan sürücüye 11 bin lira ceza
Keşan ilçesinde trafikten çekilerek hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza uygulandı.
19.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:59
Keşan ilçesinde trafikten çekilerek hurdaya ayrılan otomobili sahte plaka takarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 11 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde park halindeki bir otomobilden şüphelendi.
Polis, plakanın başka bir araca ait olduğunu belirleyince, aracın sürücüsünü aramaya başladı.
Araç sürücüsü M.Ç.G.'ye ulaşan polis, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.
Şase numarası sorgulanan otomobilin, trafikten çekilerek, hurdaya ayrıldığı tespit eden polis, M.Ç.G'ye toplam 11 bin lira ceza yazdı. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
Kaynak: AA