Ehliyetsiz bayan sürücü dehşet saçtı Ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı.

Ehliyetsiz kadın sürücü dehşet saçtı....Çarptığı bisikletliyi 40 metre sürükledi

Kadın sürücü bisiklet yoluna daldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ehliyetsiz kadın sürücü bisiklet yolunda giden bir kişiye çarptı. Panikleyen sürücü bisiklet sürücüsüne 40 metre arabanın üzerinden götürdükten sonra ancak durabildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Hamidiye mahallesi park caddesi üzerinde meydana geldi. Fatma Y. yönetimindeki 26 GJ 372 plakalı özel otomobil park caddesine seyir halindeyken iddiaya göre önüne aniden çıkan bisiklet sürüsüne çarpmamak için manevra yapınca bu kez de önünde seyir halinde olan Yalçın Ü'nün kullandığı bisiklet sürücüsünü fark edemeyince çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü arabanın ön camına düştü panikleyen kadın sürücü fren yerine gaza basınca 40 metre çaptığı bisiklet sürüsünü götürdükten sonra ancak durabildi. Talihsiz adam yere düşerek yaralandı. Kanlar içerisinde kalan bisiklet sürüsünün imdadına çevredekiler yetişti. Kanlar içerisinde kalan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası şoka giren bayan sürücüyü ise çevreden geçen kadınlar teselli etti. Fatma Y. kaza anını ise şöyle anlattı. Ben sinir halindeyken önüme bir bisiklet çıktı ona çarpmamak için direksiyonu kırınca Diğer bisiklet sür üstüne çarptım ben de nasıl olduğunu anlayamadım dedi. Öte yandan yapılan sorgulamada bayan sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kaynak: İHA