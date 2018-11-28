Ehliyetsiz Araç Kullanırken Yakalanan Kadın Öğretmenin Çığlıkları Sosyal Medyada Olay Oldu
İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın öğretmen, ceza kesilince çığlık atarak kendinden geçti. Ceza kesilmesini engellemek için çığlık atan kadına polis memuru, "Lan bağırma hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın öğretmen, ceza kesilmemesi için çığlık atmaya başladı. "Allah kahretsin" diyerek çığlık atmaya bir süre devam eden kadın öğretmene polis memuru, "Lan bağırma hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI
İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.
Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.
EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU
Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi. Bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor." diyerek tepki gösterdi.
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Bence trafik cezasını trafik kazası olarak anlamış. . . Bunun sonucunda da kaza sonrası şoka girip avazı çıktığı kadar bağırmış. . . Temel bir okuduğunu anlamama durumu . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DÜŞÜNSENE BU KADIN SENİN ANNEN VE SEN BUNDAN HARÇLIK İSTİYORSUN.SONRADA SUS ULAN ANNE YETERR DİYE PARA VERİYORSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tencere dibin kara benimki senden kara.bu ne yaw.ikiside devletimin memuru birbirine hitaba bak.bu öğretmenden birşey olmaz..bu memurdan hiç birşey olmaz.ikiside görevden alınmalı.1yil sosyalleşme dersi hitabet dersi verilip teste tabi tutulduktan sonra görev verilmeli.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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oyle bagirma bak cocugun olmaz...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KADIN ASLINDA DÜMDÜZ HAKARET ETMEK İSTİYOR AMA AKILLI KÜFRETMEDEN SAYDIRMIŞ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır