Ehliyetsiz Araç Kullanırken Yakalanan Kadın Öğretmenin Çığlıkları Sosyal Medyada Olay Oldu

İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanırken yakalanan kadın öğretmen, ceza kesilmemesi için çığlık atmaya başladı. "Allah kahretsin" diyerek çığlık atmaya bir süre devam eden kadın öğretmene polis memuru, "Lan bağırma hanımefendi" diyerek tepki gösterdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TRAFİK DENETİMLERİNİ ARTIRDI

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarının azaltılması, kazalarda yaralanma ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla yurt genelinde trafik denetimlerini artırdı.

Yapılan denetimlerde, kırmızı ışıkta geçen, emniyet kemeri takmayan, trafik kurallarına aykırı davranışlarda bulunan sürücülere ceza yağdı.

EHLİYETSİZ ÖĞRETMENİN ÇIĞLIKLARI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Son olarak polis denetiminde ehliyetsiz olduğu tespit edilen bir öğretmene ceza kesildi. Ceza kesilmesini engellemek çığlık atan kadına bir vatandaş, "Lan bağırma hanımefendi. Bu şekilde bağırmanız size bir şey ifade etmiyor." diyerek tepki gösterdi.