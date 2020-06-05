Ehliyetlerle ilgili önemli düzenleme
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Ehliyetlerle ilgili önemli düzenleme

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle Türkiye'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Ehliyetlerle ilgili önemli düzenleme
05.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:52

Türk vatandaşlarının diğer ülkelerden aldıkları sürücü belgesiyle Türkiye'de araç kullanabileceği süre 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Türk vatandaşları, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanabilecek. Türkiye'de 6 aydan fazla bulunanlar, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulunduracak.

Yurt dışından alınan sürücü belgesi, 2 yılın sonunda Türkiye'deki yetkili makamlarca verilen sürücü belgesi ile değiştirilmek zorunda olacak. Değişim için müracaatlar herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilecek.Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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