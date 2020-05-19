Ehliyetini evde unuttu motorundan oldu
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Ehliyetini evde unuttu motorundan oldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayseri'de evden çıkarken ehliyetini almayan ve motosikletinde plakası takılı olmayan vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

Ehliyetini evde unuttu motorundan oldu
19.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:08

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayseri'de evden çıkarken ehliyetini almayan ve motosikletinde plakası takılı olmayan vatandaş ceza yemekten kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük kısıtlamanın son gününde de caddelerde polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Kayseri'de polis ekipleri tarafından uygulanan denetimlerde izin belgesi sorulmak üzere durdurulan vatandaşa, izin belgesi olmasına rağmen yanında hem ehliyeti bulunmadığı için hem de motorunun plakası takılı olmadığı için cezai işlem uygulandı. Toplamda 793 TL ceza uygulanan vatandaşın motoru bağlanarak, çekici ile otoparka götürüldü.

Öte yandan, uygulama noktasındaki polis ekipleri de izin belgesi sorgulama çalışmalarına devam ederek, vatandaşları uymaları gereken konularda uyardı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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