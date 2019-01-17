Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi (2)

GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinde kayıtlarda 'ölü' olarak yer aldığını öğrenen Ednan Öz'e geçici ehliyet verildi. Nüfus Müdürlüğü'nden bu sabah telefonla aranılarak, çağrıldığını söyleyen Öz, "Beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evrakını getir' dediler. Nüfus dairesi yetkililerine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğerinin geleceğini söylediler" dedi.

Kaynak: DHA