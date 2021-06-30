Ehliyetini Almanya'da unutan Türk asıllı Şeker, ailesiyle birlikte Bulgaristan'da mahsur kaldı
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Ehliyetini Almanya'da unutan Türk asıllı Şeker, ailesiyle birlikte Bulgaristan'da mahsur kaldı

Ehliyetini Almanya'da unutan Türk asıllı Şeker, ailesiyle birlikte Bulgaristan'da mahsur kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Almanya'dan otomobille Türkiye'ye tatile gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan Aliyar Şeker, sürücü belgesini yanına almayı unuttu.

Almanya'dan otomobille Türkiye'ye tatile gitmek için ailesiyle birlikte yola çıkan Aliyar Şeker, sürücü belgesini yanına almayı unuttu. Bulgaristan sınırları içinde polis tarafından durdurulan 6 kişilik Şeker ailesinin aracının ruhsatı ve plakasına el koyuldu. Aile, akaryakıt istasyonunda mahsur kaldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalye Eyaleti'ne bağlı Wesel kentinde yaşayan Şeker ailesi, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için otomobille üç gün önce yola çıktı. Şeker ailesinin içinde bulunduğu otomobil, Bulgaristan sınırını geçtikten 20 kilometre sonra, far arızası nedeniyle polis tarafından durduruldu. Polis, sürücü koltuğundaki ailenin büyükbabası Aliyar Şeker'den ehliyet ve ruhsat istedi. Aliyar Şeker, sürücü belgesini Almanya'da yaşadıkları evde unuttuğunu ifade edince Bulgaristan polisi, otomobilinin ruhsatına ve plakalarına el koydu.

Ayrıca Aliyar Şeker'in Türk vatandaşı, ailenini diğer fertlerinin ise Alman vatandaşı olduğu, Almanya'nın Sofya Büyükelçiliği'nden yardım istedikleri ancak sonuç alamadıkları öğrenildi. Hızlı postaya verilen ehliyetin ise Alman ehliyeti olduğu bilgisi paylaşıldı.ÜÇ GÜNDÜR AKARYAKIT İSTASYONU PARKINDA KALIYORLARBulgaristan polisinin "Ehliyet yoksa buradan bir yere gidemezsiniz" ifadeleri üzerine Aliyar Şeker, Almanya'da bulunan akrabası Yener Aktaş aracılığı ile ehliyetinin resmini cep telefonu ile isteyip gösterse de polisler ehliyetin orijinalini istedi. Aralarında 5 yaşında Sertan Şeker, annesi Güler Şeker'in de bulunduğu Şeker ailesi, üç gündür akaryakıt istasyonu parkında bekliyor. Almanya'daki akrabalarının Aliyar Şeker'e ait ehliyeti hızlı postaya verdikleri, Salı günü öğleden sonra Leipzig'de olduğu ve henüz Almanya dışına çıkmadığı belirtildi.

Öte yandan akşam saatlerinde, Şeker ailesinin başına gelenlerden haberdar edilen Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan'ın, Şeker ailesine telefonla ulaşarak durumla ilgili bilgi aldığı ve Şeker ailesinin Sofya Büyükelçiliği ile iletişimini sağladığı öğrenildi.


Ehliyetini Almanya'da unutan Türk asıllı Şeker, ailesiyle birlikte Bulgaristan'da mahsur kaldı
Ehliyetini Almanya'da unutan Türk asıllı Şeker, ailesiyle birlikte Bulgaristan'da mahsur kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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