Ehliyetini Aldıktan Sadece 49 Dakika Sonra Aşırı Hız Yaptığı Gerekçesiyle Ehliyetine El Konuldu

Almanya'da 18 yaşındaki bir genç, hız nedeniyle ceza alınca ehliyetini sadece 49 dakika elinde tutabildi.

BBC'nin haberine göre, Hemer kentinde meydana gelen olayda, sürüş testini başarıyla tamamlayarak ehliyetini alan genç, bir saat geçmeden hız yaparken yakalandı.

50 KİLOMETRELİK YOLDA 95 KİLOMETRE HIZLA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Gencin hız limitinin saatte 50 kilometre olduğu bölgede saatte 95 kilometreyle gittiği tespit edildi.

Polis, normal şartlarda 4 hafta trafikten men edilmesi gereken gencin, el koyulan ehliyetini ancak "pahalı bir eğitimden" sonra geri alabileceğini bildirdi.

200 EURO CEZA ALDI

Gence ayrıca 200 avro para cezası verildiği ve trafiğe yeniden çıktığında zorunlu "yeni sürücü" süresinin 2'den 4 yıla uzatıldığı belirtildi.