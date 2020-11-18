Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
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Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı

18.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:03

Son dakika haberlerine göre Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı Kazada İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğu ve 4 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü Kazayı yara almadan atlatanlardan bir sürücü baygınlık geçirdi Uğur Movanacı: "En...

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Kazada İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğu ve 4 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü
Kazayı yara almadan atlatanlardan bir sürücü baygınlık geçirdi
Uğur Movanacı:
"En baştaki taksiyi biçerek geldi"
ANTALYA - Antalya'da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarpıp adeta biçti. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.
Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü hakimiyetini kaybeden Metin U. yönetimindeki 07 AJT 970 plakalı, Mercedes marka VİP araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile süresiz ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.
Büyük korku yaşadılar
Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.
"Taksiyi biçerek geldi"
Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir bayan vardı." dedi.
Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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