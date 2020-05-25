Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı
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Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı

Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı Daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücüye 10 bin TL üzerinde ceza Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü alkol muayenesini reddetti Polis ile alkollü sürücü arasında ilginç...

25.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 25.05.2020 02:49

Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı

Daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücüye 10 bin TL üzerinde ceza

Ayakta durmakta zorluk çeken sürücü alkol muayenesini reddetti

Polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izni olmadan alkollü olarak dışarıya çıkarak araç kullanarak kazaya karışan sürücüye 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı. Kaza sonrasında ise polis ile ayakta durmakta güçlük çeken ilginç diyaloglar dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Dorukkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan Fevzi A. isimli vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen izinsiz bir şekilde dışarıya çıktı. 54 PA 089 plakalı aracıyla alkollü şekilde yola çıktı. Alkolün etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında olay yerine gelen polis ekiplerini gören Fevzi A., polislerden kaçmak için tarlaya girdi. Yürümekte zorluk çeken vatandaş polisten kaçarken dengesini kaybederek yuvarlandı.

Polis ekipleri alkollü sürücüyü düştüğü yerden zorlukla çıkarttı. Alkol muayenesini reddeden vatandaş ile polis arasında ise ilginç diyalog yaşandı. Ekiplere cezaevinde yattığını iddia eden vatandaş daha sonrasında ise evine götürülmek üzere güçlükle polis aracına götürülmek istenildi. O esnada sürücü Fevzi A, "Benim arabam var onunla gideceğim" derken polis ekipleri ise sürücüyü güçlükle ikna ederek polis otosuna bindirdi.

Ekiplerce evine götürülen Fevzi A.'ya sokağa çıkma kısıtlaması da içerisinde olmak üzere alkollü araç kullanmak ve diğer işlemlerden toplamda 10 bin TL'nin üzerinde cezai işlem uygulandı. Ayrıca, daha öncesinde 2025 yılına kadar ehliyetine el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl daha el konuldu.

Ehliyetine önceden el konulan alkollü sürücü kaza yaptı, polisten kaçarken tarlaya yuvarlandı

Kaynak: İHA

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