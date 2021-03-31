Ehliyetine 6 ay el konulan taksi şoföründen 'alkol kullanmadım' itirazı

DİYARBAKIR'da, 11 yıldır taksicilik yapan Ferit Arslan'ın (40), trafik denetleme uygulamasında 0.27 promil alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 TL ceza kesildi.

DİYARBAKIR'da, 11 yıldır taksicilik yapan Ferit Arslan'ın (40), trafik denetleme uygulamasında 0.27 promil alkollü olduğu gerekçesiyle sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 TL ceza kesildi. Arslan, hayatı boyunca alkol kullanmadığını ve kendisine haksız yere ceza kesildiğini iddia ederek, "Test yaptım, hepsi de negatif çıktı. Hem uyuşturucu tahlili hem alkol tahlili yaptılar. Tüm evraklar bizde mevcut. İşsiz kaldım, mağdurum" dedi.

Diyarbakır'da 11 yıldır aynı durakta taksicilik yapan 2 çocuk babası Ferit Arslan, Şehitlik Mahallesi'nde yolcu bıraktıktan sonra durağına dönmek üzere, Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'ne girdi. Bu sırada trafik uygulamasını gören Arslan, yavaşlayarak uygulamaya girdi. Burada görevli polis memurları, Arslan'ın ehliyetini kontrol ettikten sonra, alkolmetreye üflemesini istedi. Alkolmetre, Arslan'ın 0.27 promilde alkollü olduğunu gösterdi. Polis Arslan'a 1339 TL ceza kesti ve sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Ancak Arslan, bu duruma itiraz ederek, testin bir daha yapılmasını istedi. Bu sırada görevli memurların bu işlemi tekrar yapamayacağını söylemesi üzerine Arslan, hastaneye gidip kan tahlili yapılmasını istedi. Görevli polis memurlarının bu isteği kabul etmemesi üzerine Arslan, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne giderek, uyuşturucu ve alkol testi için kan tahlili verdi. Arslan, aldığı raporlarla sonuçların negatif olduğunu ispatladı. Arslan, mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için, aldığı rapor ve ceza tutanaklarıyla Diyarbakır Adliyesi'ne itiraz dilekçesiyle başvurdu.

'HAYATIM BOYUNCA ALKOL KULLANMADIM'

Hayatı boyunca alkol ve uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Arslan, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Polisler beni uygulama için çevirdi. 'Kimlik kontrolü yapalım' dediler. Kimliğimi verdim, sonra da bir alkol testi yaptırmak istediler. Alkol testimi yaptılar ve alkollü olduğumu söylediler. 'Ben alkol veya uyuşturucu kullanan bir insan değilim. 'Benimle dalga mı geçiyorsunuz?' dedim. 'Böyle bir şey olamaz' dedim. 0.27 promil alkol olduğunu söylediler. Ticari araçta 0.20 promilin üzerine müdahale ediliyormuş ve adli işlem yapılıyormuş. Ben de 'Hayatımda alkol kullanmadım' dedim. Yanlış bir şey olduğunu söyledim. Tekrardan üfletilmesini istedim. Cihazda bir problem olduğunu söyledim ve inanmıyorsanız eğer sizin eşliğinizde hastaneye gitmek istiyorum dedim. 'Biz yalan söylemeyiz' dediler, cihazı gösterdiler ve cihazda 0.27 promil gördüm. 'Hastaneye gidelim' dedim. 'İtiraz etmek istiyorsan eğer, adli işlem olarak cezamızı kesmek zorundayız. Cezayı kestikten sonra 6 ay süreli ehliyete el konulacak ve ardından gerekli mercilere gidip şikayette bulunursunuz' dediler."

'İŞSİZ KALDIM, MAĞDURUM'Mağdur olduğunu söyleyen Arslan, "Kendimi ifade etmek için ne yapmam lazım? 2 çocuğum var. Kiracıyım. Pandemi sürecinde nasıl geçimimi yapacağım? Mağduriyetimi ifade etmeye çalışıyorum ama bir muhatap bulamadım. 155'i aradım, 'sizi gerekli merciler arayacak' diyorlar. Karakola gidiyorum, 'bizlik bir olay değil' diyorlar. Kan tahlillerimin sonucunu ve ceza evraklarını alıp, 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'ne verdik. Olayın nasıl olduğunu anlatan dilekçeyi de yazdım. İşsiz kaldım, ehliyetime el konuldu. Bu cezanın iptal edilmesi ve ehliyetimin tekrardan iade edilmesini istiyorum."

'SARHOŞ GELEN YOLCULARI BİLE ALMAZ'

Ferit Arslan'ı 20 yıldır tanıdığını ve 10 yıldır aynı durakta beraber çalıştıklarını söyleyen taksici Şehmuz Bingöl ise, arkadaşının alkol kullanmadığını söyledi. Bingöl, "Alkol ve uyuşturucu kullanmaz. Araç çalıştığı sürece, sarhoş gelen yolcuları bile almaz. Onunla uğraşmak bile mesele zaten. Bu duruma hepimiz şaşırdık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı