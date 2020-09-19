Ehliyeti olmayan sürücü tartıştığı petrol istasyonu çalışanına çarparak kaçtı
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Ehliyeti olmayan sürücü tartıştığı petrol istasyonu çalışanına çarparak kaçtı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt almak için petrol istasyonuna gelen ehliyetsiz sürücü, tartıştığı görevliye otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı.

Ehliyeti olmayan sürücü tartıştığı petrol istasyonu çalışanına çarparak kaçtı
19.09.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:18

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, akaryakıt almak için petrol istasyonuna gelen ehliyetsiz sürücü, tartıştığı görevliye otomobiliyle çarptıktan sonra kaçtı. İstasyon çalışanının yaralandığı olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yıldıztepe mevkisindeki petrol istasyonuna akaryakıt almak için 03 AAN 960 plakalı otomobiliyle gelen Berkay A. (18) alışveriş sonrası görevli personel Tunay Çildir (55) ile tartışmaya başladı.

Tartışma sonucu görevli Çildir, eline aldığı sopa ile aracın üzerine doğru yürüdüğü sırada Berkay A. da otomobilini Çildir'in üzerine sürerek çarptı.

Otomobil ile petrol ofisi duvarının arasına sıkışan Çildir yaralandı. Berkay A. ise otomobili istasyonda bırakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla önce Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Çildir, daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, ehliyeti olmadığı tespit edilen firari şüpheli Berkay A'yı arıyor.

Öte yandan olay anı, petrol istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Arif Yavuz
Arif Yavuz
AA Editörü
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