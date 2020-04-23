EHLİYETİ DE GEÇERSİZ ÇIKAN SÜRÜCÜ, 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN HABERSİZİM' DEDİ
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Türkmenistan, Avcılar, Güncel, Haber

EHLİYETİ DE GEÇERSİZ ÇIKAN SÜRÜCÜ, 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN HABERSİZİM' DEDİ

AVCILAR'da yapılan trafik denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağından habersiz olduğunu öne süren ve geçerli bir sürücü belgesi bulunmayan Türkmenistan vatandaşı Shanur Amanturdyyev'a 3 bin 648 TL ceza kesildiAvcılar Köprüsü altında yapılan trafik denetimi sırasında sürücüler tek tek...

23.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:32
EHLİYETİ DE GEÇERSİZ ÇIKAN SÜRÜCÜ, 'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN HABERSİZİM' DEDİ

AVCILAR'da yapılan trafik denetimleri sırasında sokağa çıkma yasağından habersiz olduğunu öne süren ve geçerli bir sürücü belgesi bulunmayan Türkmenistan vatandaşı Shanur Amanturdyyev'a 3 bin 648 TL ceza kesildi

Avcılar Köprüsü altında yapılan trafik denetimi sırasında sürücüler tek tek kontrol edildi. Durdurulan bir motosikletin sürücüsü Zeytinburnu'ndan geldiğini, Esenyurt'taki evine gitmek istediğini söyledi. Sürücü Türkmenistan vatandaşı Shanur Amanturdyyev, yapılan açıklamalarda marketlerin saat 09.00-14.00 saatleri arasında açık olduğunun belirtildiğini, bu nedenle sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını öne sürdü. Shanur Amanturdyyev'un incelenen ehliyetinin de geçerli olmadığı da belirlendi. Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 ve sürücü belgesinin geçersiz olması nedeniyle de 498 TL para cezası kesildi.

Bu arada daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulan Talat A. da, trafik denetimine takıldı. Ecza deposunda çalıştığı için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan Talat A.?ya, alkollü araç kullandığı sırada ehliyetine el konulduğu halde direksiyon başına geçtiği için 2 bin 473 TL ceza kesildi. Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir çorbacıda çalışan bir kişinin ise ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA

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