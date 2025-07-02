EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI 2025 || Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor?

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI 2025 || Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor?
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Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili süre daralıyor. Vatandaşlar ise "Ehliyet yenilemede son tarih ne zaman?" ve "Ehliyet yenileme ücretleri 2025'te ne kadar oldu?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? İşte, 2 Temmuz 2025 itibarıyla güncel bilgiler…

Ehliyet yenileme süreciyle ilgili zaman daralırken, birçok vatandaş son başvuru tarihi ve güncel ücret tarifesiyle ilgili detayları merak ediyor. Başvurularını henüz yapmamış olan sürücüler, son tarihin uzatılıp uzatılmayacağına dair yapılacak resmi açıklamaları ve başvuru esnasında ödenecek harç ve kart bedellerini yakından takip ediyor. Peki, ehliyet yenileme için belirlenen son gün hangi tarih? 2 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olan ehliyet yenileme ücretleri ne kadar? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor? İşte, randevu ekranı ve merak edilen tüm detaylar…

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

2025 yılı itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için randevu sistemi zorunlu olarak uygulanmaya devam ediyor. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİ) resmi sistemi üzerinden kolaylıkla randevu oluşturabiliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemleri için nasıl randevu alınır? Başvuru aşamasında hangi belgeler isteniyor? İşte, adım adım ehliyet yenileme süreci ve detaylar…

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI 2025 || Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor?Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır

Ehliyet yenilemek isteyenler, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezini arayarak işlem başlatabiliyor. Randevu almak için:

  1. NVİ randevu sistemine giriş yapılır.
  2. "Sürücü Belgesi İşlemleri" sekmesi seçilir.
  3. T.C. kimlik numarası ve kişisel bilgiler girilir.
  4. Randevu alınacak il ve ilçe seçilir.
  5. Uygun tarih ve saat belirlenerek onaylanır.

Randevu bilgisi cep telefonuna SMS olarak gönderilir.

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI 2025 || Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor?Ehliyeti yenilemek için ne gerekiyor

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Eski tip sürücü belgelerinin yeni çipli ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan sürede sona yaklaşılırken, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yapılan başvurularda yalnızca 15 TL ödeme yapılması yeterli olacak.

Ancak bu tarihten sonra, yani 1 Ağustos itibarıyla, B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 TL'ye çıkacak. Ehliyet yenileme başvurusu sırasında istenen belgeler ise şu şekilde:

  • Geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı)
  • Mevcut eski tip ehliyet
  • 1 adet biyometrik fotoğraf
  • Sağlık raporu (aile hekimi ya da özel sağlık kuruluşu)
  • Sürücü olur raporu
  • Kart ücreti ödeme dekontu

EHLİYET YENİLEME RANDEVU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ! (LİNK)

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