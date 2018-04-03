Ehliyet ve Pasaport İşlemleri Nüfus Müdürlüğü'nde Yapılacak

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da pasaport, kimlik ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler, nüfus müdürlüğünden yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından, çipli kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve pasaport almak için artık vatandaşlar nüfus müdürlüğüne gidecek.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "676 sayılı KHK'nın 25'inci maddesi gereğince pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerine dair iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Söz konusu belgeler ile ilgili iş ve işlemler, 02 Nisan 2018 tarihinden itibaren il ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Hususi (Yeşil) Pasaport ile Hizmet Pasaportu iş ve işlemleri Valilik Binası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde yürütülecektir. Bu kapsamda; Sürücü Belgesi ile Umumi Pasaport ile ilgili iş ve işlemler aşağıda belirtilen adreslerde yapılacaktır. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Kağızman İlçe Nüfus Müdürlüğü ve Sarıkamış İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde vatandaşlar işlemleri yaptırabilecek" ifadelerine yer verildi. - KARS