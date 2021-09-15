Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu - Haberler
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Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Ehliyet ve çeşitli kursların aşısız sınav görevlilerine PCR zorunluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel kursların yapacağı teorik ve uygulama sınavları ile ehliyet uygulama sınavlarında görev alacak aşı olmamış usta öğreticilerden, 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi isteneceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından, Kovid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, salgınla mücadelenin başarılı şekilde sürdürülmesi, kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanması amacıyla MEB ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı anımsatıldı.

Özel okulların yanı sıra diğer özel öğretim kurumları ile ilgili kanun kapsamında, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine barınma hizmeti sunan özel öğrenci yurt ve pansiyonlarında da bu hükümlerin uygulanacağı vurgulandı.

Yazıda, sürücü kursları ve çeşitli kursların uygulama sınavlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirler ise şöyle sıralandı:

"Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları ile özel çeşitli kursların teorik ve uygulama sınavları ile özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının uygulama sınavlarında görev alan usta öğreticiler dahil tüm personelin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması HES kodu üzerinden yapılacak, şartları sağlamayanların sınavlarda görev almasına müsaade edilmeyecektir."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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