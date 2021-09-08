Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesi'nde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerini gören 35 ALZ 622 plakalı motosiklet sürücüsü A.S., motosikletini park ederek arkadaşı ile tekel bayisine girdi. A.S.'den şüphelenen trafik polisleri, tekel bayine gelerek sürücüye ehliyet ve kimlik sordu.

Sinirlenerek ehliyetini vermek istemeyen A.S., polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından polis ekipleri, A.S.'yi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Müdahale sırasında, A.S.'nin polise bıçak çektiği ileri sürülürken, bir polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S.'yi bacağından vurdu. Etkisiz hale getirilen A.S.'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınan A.S., tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tekel bayinde incelemelerde bulundu. A.S.'nin kullandığı iddia edilen bıçak delil torbasına konuldu.

OLAY KAMERASINDA

Öte yandan, olay anı çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekel bayisine giren A.S. ve arkadaşı alışveriş yaptığı sırada, arkasından bir trafik polisi geliyor. Daha sonra geri giden polis memuru, bu kez ekip arkadaşı ile tekrar markete geliyor. Burada A.S. ile polis memurları arasında bir tartışmanın yaşandığı görülüyor. Tartışmanın büyümesinin ardından A.S., polis ekiplerince etkisiz hale getirilmek istendiği sırada, müdahale eden trafik polisi tabanca ile ateş ederek A.S.'yi vuruyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi
Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... Ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli tabanca ile vurularak etkisiz hale getirildi - Haberler
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