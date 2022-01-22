Ehliyet sınavında üzerinde düzenek bulunan kişi: Sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum
OSMANİYE'de ehliyet sınavına giren A.K.'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu.
OSMANİYE'de ehliyet sınavına giren A.K.'dan şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. A.K., "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Kentte e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.?den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.?nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu
KOPYA DÜZENEĞİNİ 6 BİN LİRAYA ALMIŞ
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.