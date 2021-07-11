Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
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Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı.

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı

SAMSUN - Samsun'da ehliyet sınavı sırasında sürücü adayı genç kızın aracı şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Bulvarı'nda düzenlenen ehliyet için direksiyon sınavında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sürücü kursu öğrencisi Hüsna A. idaresindeki 55 ACP 337 plakalı otomobil, direksiyon sınavı sırasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı ve ters döndü. Sürücü adayı Hüsna A. ile yanında bulunan sınav görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Sürücü kursu sahipleri de kazadan sınav görevlisinin hatasının bulunduğunu belirterek, sınav görevlisinin müdahale etmediği için kazanın meydana geldiğini ileri sürdüler.

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
Ehliyet sınavında sürücü adayının kullandığı araç takla attı
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