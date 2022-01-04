EHLİYET SINAVINDA MODEM VE KOPYA DÜZENEĞİ İLE YAKALANDI
MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavına giren A.C.U. (37), kopya çekmek için kemer arkasına gizlenen taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yakalandı.
MERSİN (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavına giren A.C.U. (37), kopya çekmek için kemer arkasına gizlenen taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yakalandı.
Silifke e-Sınav Merkezi'nde 31 Aralık'ta ehliyet sınavına giren A.C.U.'nun kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi. İhbarla salona gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.C.U.'nun üzerinde yaptığı aramada; kemer arkasına gizlenmiş taşınabilir modem ve kopya düzeneği ile yaka düğmesi şeklinde gizli kamera ve kulak içi kablosuz kulaklık buldu. Sorgusunda kopya düzeneğini 6 bin 500 TL karşılığında birine hazırlattığını itiraf eden A.C.U., 3 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 3 bin 500 TL daha ödeme yapmak üzere anlaştığını söyledi. A.C.U. gözaltına alınırken, kopya düzeneğini hazırlayan şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.