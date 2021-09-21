Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında - Haberler
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Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren kişi ve suç ortağı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren kişi ve suç ortağı adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A. (29) kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Şahıs, sınav esnasında maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa görüntülü olarak iletti. Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan S.A, bu şekilde soruları yanıtladı.

Sınav esnasında görevli öğretmenler tarafından durumun fark edilmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A. gözaltına alındı. Kulağındaki "böcek" cihazının çıkartılması için S.A., Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. (40) da KOM polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi alınan S.A. ile H.K., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu böcek ve kamera düzeneğiyle yakayı ele verdi

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu böcek ve kamera düzeneğiyle yakayı ele verdi
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Haber: Ehliyet sınavında maskesine kamera, kulağına böcek yerleştiren kopyacı, hakim karşısında - Haberler
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