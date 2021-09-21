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Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KIRIKKALE'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da 'casus kulaklık' yerleştiren S.A. (30) ve ona yardım eden H.K. (40) polis tarafından gözaltına alındı.

KIRIKKALE'de, ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da 'casus kulaklık' yerleştiren S.A. (30) ve ona yardım eden H.K. (40) polis tarafından gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Motorlu Taşıtlar Sınavı'na giren S.A., şüpheli hareketleriyle sınav sorumlusunun dikkatini çekti. Sınav sorumlusu, S.A.'nın maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.'nın üzerinde yaptığı aramada; taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı ele geçirirken, kulağının içine de 'casus kulaklık' yerleştirdiğini tespit etti. S.A. ile birlikte ona yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir'de yakalanarak, gözaltına alındı. H.K.'nin aracında yapılanan aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi.

KAMERADAN SORULARI GÖRÜP, KULAKLIKLA CEVAPLARI SÖYLEMİŞ

H.K.'nin, sınava giren S.A.'nın maskesindeki kamera ile soruları görebildiği ve cevapları kulaklıkla bildirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI

Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI

Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI

Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI

Son dakika haberi! EHLİYET SINAVINDA MASKESİNDE KAMERA, KULAĞINDA 'CASUS KULAKLIK' İLE YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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