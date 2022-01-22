Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı - Haberler
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Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde ehliyet sınavında maskesine kurduğu kameralı düzenek ve kulağındaki böcek ile kopya çektiği tespit edilen şahıs ile kendisine yardım eden 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Konak ilçesinde ehliyet sınavında maskesine kurduğu kameralı düzenek ve kulağındaki böcek ile kopya çektiği tespit edilen şahıs ile kendisine yardım eden 2 kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. 2 şüphelinin kopya düzeneği için sınava giren şüpheliden 7 bin lira aldığı öğrenildi.

Olay, bugün Alsancak semtinde bulunan Melih Özakat İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda ehliyet sınavı sürerken okul çevresinde bir otomobil içerisinde bulunan 2 kişiden şüphelenen Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, şüphelilerin yanına gitti. Otomobil içerisinde bulunan Adem A. (27) ve Fatih A'nın (31) sınav salonunda bulunan Mahsun E.'ye (26) kurdukları düzenekle kopya verdikleri tespit edildi. Hemen okula giden ekipler, Mahsun E.'nin üzerini aradı. Yapılan aramada Mahsun E.'nin maskesine gizlenmiş kamera ve böcek olarak tabir edilen kulağına yerleştirilmiş küçük bir kulaklık bulundu.

7 bin lira karşılığında akıl almaz yöntem

Yapılan incelemede otomobilde bulunan 2 şüphelinin Mahsun E'nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söyledikleri tespit edildi. Otomobil içerisinde bulunan 2 şüphelinin 7 bin lira karşılığında düzenek kurdukları ve bu sayede Mahsun E.'ye yardımcı oldukları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alınarak Alsancak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İZMİR

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

Ehliyet sınavında maskeli kopya düzeneği: 3 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Ehliyet, İzmir, Polis, 3. Sayfa, Haber

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