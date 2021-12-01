EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİYLE YAKALANDI

MERSİN'in Silifke ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için vücuduna düzenek kuran N.K. (39), görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Silifke E-Sınav Merkezi'nde 29 Kasım'da ehliyet sınavına giren N.K.'nin kopya çektiğinden şüphelenen görevliler, polise haber verdi. Gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, N.K.'nin üzerinde yaptığı aramada, korse içerisine gizlenmiş kamera düzeneği, bel kısmında bulunan beyaz torba içerisinde cep telefonu, taşınabilir modem, kulak içi kablosuz kulaklık buldu.

Sorgusunda kopya düzeneğini 20 bin TL karşılığında B.Ç'nin (27) hazırladığını itiraf eden N.K., 12 bin TL ödeme yaptığını, sınavın ardından da 8 bin TL daha ödeme yapacağını söyledi. Şüpheli B.Ç aranırken, N.K., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.