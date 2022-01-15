Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

SAKARYA'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı. 3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.