Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

SERDİVAN, SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serdivan ilçesindeki sınav merkezinde ehliyet sınavına girecek olan sürücü adaylarının üzerinde arama yaptı. 3 kişinin üzerinde; kopya çekerken kullanmak istedikleri 3 kulak içi kulaklık, 3 Wi-Fi cihazı, 3 mikrofon, cerrahi maskeye yerleştirilen 2 düğme kamera ve gömleğe yerleştirilmiş 1 düğme kamera ele geçirildi. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.


Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Ehliyet sınavında kopya çekmek için maskelerine kamera yerleştirmişler

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

SAKARYA'da, ehliyet sınavına girecek 3 kişinin üzerinde yapılan aramada; kopya çekerken kullanmak istedikleri kulak içi kulaklık, Wi-Fi cihazı, mikrofon ile maskeye ve gömleğe yerleştirilen düğme kamera ele geçirildi.

title