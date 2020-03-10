Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar - Haber
Hakkari, Güncel

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar

Hakkari'de ehliyet sınavında kopya çekmek için üzerine kamera ve ses alıcılı düzenek yerleştiren sürücü adayı ile ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:08
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar

Hakkari'de ehliyet sınavında kopya çekmek için üzerine kamera ve ses alıcılı düzenek yerleştiren sürücü adayı ile ona yardım eden 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, halk eğitim merkezi bünyesinde 7 Mart'ta yapılan sürücü belgesi sınavı için alınan emniyet tedbirleri kapsamında, üzerinde kopya çekmeye yarayan düzenek bulunan bir kişinin tespit edildiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sürücü adayı ile kopya vermeleri için iletişim kurduğu kişilerin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde sınav merkezi yakınında park halindeki bir araçta olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 şahıs daha tespit edilmiştir. Şahıslar üzerinde ve araç içinde yapılan aramalarda kopya çekmeye yarayan düzenek ile düzenek yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Yakalan şahıslara 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince 'ses ve görüntü kaydetmek suretiyle kopya çekmek' suçundan adli işlem başlatılmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

Kopya iddiasıyla gözaltına alınan sürücü adayının üzerine yerleştirilen gizli kamera sistemiyle görüntülerin araçta bekleyen kişilere aktarıldığı, bu kişilerin verdiği cevapların da sürücü adayının kulağındaki gizli ses alıcısına iletildiği kaydedildi.

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi Haber
Cumhurbaşkanlığı'ndan milyonları ilgilendiren koronavirüs kararnamesi
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim Haber
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar James Jeffrey İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Demet Akalın Muhterem Nur Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Berkay Şahin Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve ses alıcılı düzenek kurmuşlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 18:31:42. #1.15#