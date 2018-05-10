Ehliyet Sınavında "Jokere" Hapis Cezası

Mardin'de yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda, kamuoyunda "joker" olarak adlandırılan yöntemle başkasının yerine sınava girdiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığa 10 ay hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun'da 2016 Aralık ayında yapılan değişiklikle Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarında başkasının yerine sınava girmeye 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörülmesinin ardından Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan denetimlerde başkasının yerine sınava girdiği belirlenen M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli M.Y. hakkında "Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda başkasının yerine sınava girdiği" iddiasıyla Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yargılama sonucunda sanık hakkında takdiren indirim uygulayarak 10 ay hapisle cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve sanık hakkında 5 yıl denetim süresi uygulanmasını kararlaştırdı.