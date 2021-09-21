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Ehliyet sınavında gizli kameralı kopyaya adli kontrol

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Ehliyet sınavında gizli kameralı kopyaya adli kontrol

Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayı ve kendisine yardım eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesine gizli kamera, kulağına da "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren sürücü adayı ve kendisine yardım eden bir kişi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren S.A. (29) kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Şahıs, sınav esnasında maskesinin altındaki gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa görüntülü olarak iletti. Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan S.A., bu şekilde soruları yanıtladı.

Sınav esnasında görevli öğretmenler tarafından durumun fark edilmesinin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından S.A. gözaltına alındı. Kulağındaki "böcek" cihazının çıkartılması için S.A., Yüksek İhtisas Hastanesine götürüldü. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen S.A.'nın suç ortağı H.K. (40) da KOM polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesinde ifadesi alınan S.A. ile H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Kadir Arslan - Hasan Ay/İHA)

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