İZMİR'DE EHLİYET SINAVINDA KOPYA DÜZENEĞİ KURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, maskenin içine kamera yerleştirip kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çektikleri tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin sınava giren şüpheliden kopya düzeneği için 7 bin lira aldıkları öğrenildi.

Olay bugün Alsancak Melih Özakat İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda sınav devam ederken, sınav çevresinde bulunan bir otomobil içindeki iki kişiden şüphelenen Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, aracı durdurdu. Durdurulan aracın içinde bulunan Adem A. (27) ve Fatih A.'nın (31), sınavda bulunan Mahsun E.'ye (26) kurdukları düzenekle kopya verdikleri belirlendi. Hemen okula giden ekipler, Mahsun E.'nin üzerini aradı. Yapılan aramada Mahsun E.'nin maskesine gizlenmiş kamera ve kulağına yerleştirilmiş bir kulaklık bulundu. Arabadaki şüphelilerin, Mahsun E.'nin maskesindeki kamerayla soruları görüp, kulaklık vasıtasıyla cevapları söylendikleri tespit edildi. Adem A. ve Fatih A.'nın, Mahsun E.'yle arkadaş olmadıkları, bu iş için Mahsun E.'den 7 bin lira para aldıkları öğrenildi. 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.