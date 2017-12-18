Ehliyet sınavı tarihi ne zaman? 2017 MEB Ehliyet sınavı

Sürücü kurslarına başvurarak ders alan binlerce aday ehliyet sınavının tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilen 2017'nin son ehliyet sınavı için bekleyiş sürüyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet sınavı saat kaçta? Ehliyet sınavı nasıl yapılır? İşte detaylar...

2017'NİN SON EHLİYET SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ehliyetlerini alarak güvenli bir şekilde trafiğe çıkmak isteyen binlerce sürücü adayı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS-5) 2017'nin son ehliyet sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

2017 Aralık ayına kadar toplam 4 ehliyet sınavı yapıldı. Son ehliyet sınavı, 7 Ekim 2017 tarihinde yapılmıştı. 2017'nin son ehliyet sınavı ise (MTSKS-5) 23 Aralık Cumartesi günü saat 14:00'da yapılacak.

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın sonuçları, 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınava girecek adayların başarılı olabilmeleri için, en az 70 puan alması gerekli. 70 puana ulaşamayan adaylar 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavlarına girebilir...