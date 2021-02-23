Ehliyet Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 e-Sınav MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama

Ehliyet sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. e-sınav sistemi ile sınava giren sürücü adayları sonuçlarını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Peki 2021 Ehliyet Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? e-Sınav MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavları artık e-sınav sistemi ile gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte adaylar elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını otomatik olarak öğrenebilir. MEB artık merkezi sınav yerine elektronik ehliyet sınavı yapıyor. Peki 2021 Ehliyet Sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? e-Sınav MEB ehliyet sınav sonucu sorgulama

E-SINAV 2021 EHLİYET SINAVI SONUÇLARI SORGULA

Sınav bitiminde e-sınav salonunda yer alan bilgisayardan sonuçlarınızı anında öğrenebiliyorsunuz.

E DEVLET MEB SINAV SONUÇLARI

EHLİYET ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NEDİR?

Ehliyet almanın üç şartı bulunmaktadır. İlk şart ehliyet almak için uygun yaşta olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte yaşınız tutsa bile her ehliyet sınıfı için başvuru yapamıyorsunuz. Bu noktada ikinci şart devreye girmektedir. İkinci şart ise deneyim şartıdır. Son şart ise eğitim şartıdır. Trafik yönetmeliğine göre en az ilkokul mezunu olanlar ehliyet almak amacıyla başvuru yapabilirler.

Ehliyet almak için ne gibi belgeler gerekiyor?

-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

-4 Adet Biyometrik Fotoğraf

-Sürücü olur sağlık raporu

-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

ELEKTRONİK SINAV TARİHLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Ehliyet almak isteyen bir kişinin öncelikle sürücü kursuna başvuru yapması gerekiyor. Sürücü adayı teorik eğitimini alıyor. Ardından sürücü başvuru yaptığı bölgedeki e-sınav merkezlerinde sınava giriyor. Sürücü kursunun verdiği teorik bitiren bir aday yoğunluğa göre 10-20 gün içerisinde e-sınava girebiliyor.

ELEKTRONİK SINAVA GİRENLER DİREKSİYON SINAVINA NE ZAMAN GİREBİLİR?

Sınav tamamen dijital ortamda yapılmakta ve 1 saat içinde sonucunuzu öğrenip elektronik sınavdan sonra en yakın tarihte direksiyon sınavına girebiliyorsunuz.

DİREKSİYON SONUÇLARI HEMEN ÖĞRENİLİYOR MU?

Eskiden direksiyon sınav sonuçlarını gözetmenler kağıt üzerine doldurup akşam sonuçları akşam sürücü kursuna verirken yeni düzenlemeyle birlikte artık direksiyon sınavlarının puanlamaları anında tablet üzerinden yapılacak ve direksiyon sınav sonuçları daha hızlı öğrenilebilecek.

EHLİYET SINAVINA GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ehliyet sınavına yönelik MEB'e ödenen iki ücret bulunmaktadır. Bunlardan ilki Teorik sınav ücreti(veya elektronik ehliyet sınavı) ve direksiyon sınav ücretidir. Teorik sınav ücreti 90 TL iken, direksiyon sınav ücreti 130 TL'dir.

E-SINAV VE DİREKSİYON SINAVINI GEÇERSEM EHLİYETİMİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.

E-SINAV KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? KAÇ SORU SORULUYOR? KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Teorik sınav 45 dakika sürmektedir. Bu sınavda toplam 50 soru soruluyor ve en az 35 doğru cevap vermek gerekiyor. Yanlışlar doğru cevaplara etki etmiyor.