Ehliyet sınavı sonuçları açıklandı mı? Ehliyet sınavı sonuçları nasıl kontrol edilecek?

Ehliyet sınavı sonuçları bugün açıklanacak ve gözler direksiyon sınavına çevrilecek. Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklandığında ulaşılabileceği link belirlendi. Haberimizdeki MEB bağlantısından bugün ehliyet sınavı sonuçları ulaşılabilir olacak. Ehliyet sınavı sonuçlarının açıklanacağı saate dair bir detay verilmese de öğlen saatlerinin ardından ehliyet sınavı sonuçlarının erişlebilir olması bekleniyor. İşte ekim ayında gerçekleşen ehliyet sınavının sonuçlarına dair detaylar…

EHLİYET SINAVI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Ehliyet sınavı sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşılabilecek, ehliyet sınavı sonuçları internet üzerinden yayınlanır yayınlanmaz, aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik numaranız ve güvenlik kodunu girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

DİKKAT BU HATAYA DÜŞTÜYSENİZ SINAVINIZ İPTAL OLACAK!

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

SIRADAKİ EHLİYET SINAVI NE ZAMAN?

Önümüzdeki ehliyet sınavı 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek. Geçtiğimiz ehliyet sınavında başarısız olanlar şanslarını önümüzdeki sınavda deneyecek.