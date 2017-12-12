Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Tarih belli mi?

Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavı 23 Aralık'ta yapılacak. Yazılı sınavda yeterli puanı alan sürücü adayları direksiyon sınavına girecek. Sınav sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavının ilk 5 dakikasında adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasına geçilir. Sınav komisyonu birçok kritere göre puanlama yapar. Sınav sonucunda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

Direksiyon sınavında adayın emniyet kemerini takması, aynaları kontrol etmesi, aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi artı puan kazandırır. Sınav esnasında dönüş kurallarına uyulmaması, direksiyon hakimiyetinin sağlanamaması, dönüş kurallarına uyulmaması adayın puan kaybetmesine neden olur.

Sınav sonuçları, aynı gün içerisinde ya da ertesi gün açıklanır ve adaylara ilan edilir.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Stajyer ehliyet, iki yıllık bir süreci kapsar. Adaylar iki yıl içerisinde 75 ceza puanına ulaşmazsa başarılı sayılırlar. 75 ceza puanına ulaşan adayların ise ehliyetlerine el konur. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girer. Test sonucunda ehliyet alınabilmesi için sürücü kursuna kayıt yaptırılarak yeniden ehliyet sınavına girilmesi gerekir. Trafik cezası yazılmasına neden olan durumlardan bazıları;

- Ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı

- Kırmızı ışık ihlali 10 ceza puanı

- Ruhsatsız araç kullanmak 10 ceza puanı

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Emniyet şeridinden gitmek 20 ceza puanı