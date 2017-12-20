Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden alınır? 2017 yılının son ehliyet sınavı yapılacak. Sınav sonucunda başarılı olanlar, direksiyon sınavına girecek. Direksiyon sınavında da yeterli puanı alanlar, ehliyet almaya hak kazanacak. Ehliyet sınavı ne zamana yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden alınır?

Ehliyet sınavı, her yıl beş defa düzenlenir. Bu yılın son ehliyet sınavı, 23 Aralık'ta saat 14.00'da yapılacak. Sınavda yeterli puanı alıp başarılı olanlar ehliyet sahibi olacak. Ehliyet sınavında başarılı olunabilmesi için, adayların en az 70 puan alması gerekiyor. Sonuçlar, 4 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek.

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EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.

SINAVDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?

Ehliyet sınavı, 50 sorudan oluşur. Dört farklı dersten soru sorulur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda adayların başarılı olabilmesi için, en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği 9 soru

- Trafik adabı 6 soru

Ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak'ta açıklanacak. Sınava giren adaylar, MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilecekler. Başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavında ilk olarak aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasına geçilir. Sınav komisyonu ile araca binilir. Komisyon üyeleri, adayı kriterlere göre değerlendirir ve puan verir. Sınav ortalama olarak 35 dakika sürer ve her adaydan sonra 5 dakika ara verilir.

Sınavda adayın aynaları ayarlaması, koltuğu ayarlaması, emniyet kemerini takması ve aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi puanın yükselmesini sağlar. Dönüş kurallarına uyulmaması, hız kurallarının ihlal edilmesi, direksiyon hakimiyetinin sağlanamaması ve geri ger gidememe gibi durumlar adayların puanını düşürür.

Direksiyon sınavının sonucu, genel olarak aynı gün içerisinde açıklanır ve adaylara ilan edilir. Sınavdan en az 70 puan alan adaylar, stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.



STAJYER EHLİYET NEDİR?

Stajyer ehliyet, iki yıllık bir süreçtir. Bu süre içerisine 75 ceza puanına ulaşmayan adaylar, başarılı sayılırlar. 75 ceza puanına ulaşan adayların ehliyetlerin alınır. Ehliyeti alınanlar, psikoteknik teste girerler. Test sonrasında ehliyet alınabilmesi için, sürücü kursuna kayıt olunarak yeniden sınava girilmesi gerekir. Trafikte ceza puanı yazılmasına neden olan durumlardan bazıları;

- Emniyet şeridinden gitmek 20 ceza puanı

- Emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı

- Ruhsatsız olarak araç kullanmak 10 ceza puanı

- Kırmızı ışık ihlali 10 ceza puanı