Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2017'nin son ehliyet sınavı! 2017'nin son ehliyet sınavı için geri sayım başladı. Binlerce şoför adayı büyük bir merakla ehliyet sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. İşte yılın son ehliyet sınavının ne zaman yapılacağı ve ehliyet sınavı ile ilgili tüm detaylar...

Her yıl 5 kez düzenlenen ehliyet sınavının 5. ve sonuncusu için heyecanlı bekleyiş başladı ve bu yılın son ehliyet sınavının tarihi belli oldu. Yılın son ehliyet sınavı 23 Aralık Cumartesi günü yapılacak. Ehliyet sınavı sonuçları ise 4 Ocak 2018 tarihinde belli olacak. İşte ehliyet sınavı ile ilgili tüm detaylar...

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavında adaylara toplam 50 soru sorulur. 100 tam puan üzerinden değerlendirilen sınavda her bir sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı sayılabilmeleri için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. 70 puan alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Başarılı olanlar ise direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar.

Sınavda 4 dersten soru sorulur. Soruların 23 tanesi trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi ilk yardım dersinden, 9 tanesi araç tekniği dersinden, 6 tanesi de trafik adabı dersinden sorulur.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilir. Sınavda ilk olarak aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara gereken cevapları veremeyen adaylar başarısız sayılırlar. Direksiyon sınavı ortalama 35 dakika sürer ve adayların sınav bitiminde 5 dakika ara verilir.

Direksiyon sınavı, sınav komisyonu tarafından belirli kriterlere göre puanlandırılır. Adayların yapacağı her hata puan kaybetmesine neden olur. Emniyet kemerinin takılmaması, aynaların kontrol edilmemesi gibi durumlar puan kaybettirir. Dönüş kurallarına uyulması, direksiyon hakimiyetinin sağlanması ve aracın düzgün hareket ettirilmesi de adaya puan kazandırır.

Sınav esnasında sürücü adayının sürüşü güvenli gerçekleştirememesi sonucunda, uzman sürücü aracın başına geçer. Aracı sınav başlangıç yerine getirir.

Direksiyon sınavının sonuçları, sınav komisyonu tarafından aynı gün içerisinde ya da ertesi gün açıklanır ve ilan edilir.

STAJYER EHLİYET NEDİR?

Direksiyon sınavından en az 70 puan alan ve başarılı olan adaylar, stajyer ehliyet sahibi olurlar. Stajyer sürücüye iki yıllık süre verilir. Bu süre içerisinde başarılı olunabilmesi için 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşanların ehliyetlerine el konulur.

Ehliyeti alınanlar psikoteknik teste girerler. Psikoteknik test sonucunda ehliyet alınabilmesi için yeniden sürücü kursuna kayıt olunarak sınava girilmelidir. Ceza puanına yazılmasına neden olan bazı durumlar; emniyet kemerini takmamak 15 ceza puanı, aracın tescil ettirilmeden trafiğe çıkarılması 10 ceza puanı, ehliyeti yanında bulundurmamak 5 ceza puanı.