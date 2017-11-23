Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2017 Ehliyet sınavları

Milli Eğitim Bakanlığınca senede 5 kez düzenlenen ehliyet sınavının bu yılki son sınavı 23 Aralık tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları ise 4 Ocak'ta adaylara duyurulacak. Yazılı sınavda başarı elde edenler daha sonra yarım saatlik direksiyon sınavına girecek. Belirlenen parkurlarda araç kullanımı sorunsuz olanlar ehliyet alma hakkına sahip olacak. Ehliyeti adaln adaylar, 2 yıl sürecek stajyerlik sürecine girecek. 2 yılın ardından puanlamada başarılı olanlar stajyer pozisyonundan çıkacak.

EHLİYET SINAVININ GEÇME NOTU KAÇ?

Ehliyet sınavından başarıyla geçebilmek için adayların en az 70 puan alması gerekir. Sınavda toplam 50 soru sorulur ve her bir sorunun değeri 2 puandır. 35 soruyu doğru cevaplandıran adaylar, başarılı sayılırlar. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmez. Sınavda; 23 soru trafik ve çevre dersinden, 12 soru ilk yardım dersinden, 9 soru araç tekniği dersinden ve 6 soru da trafik adabı dersinden sorulur. Sınav sonucunda en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girer.

DİREKSİYON SINAVI SONUÇLARI AYNI GÜN BELLİ OLUYOR

Direksiyon sınavında ilk olarak adaya aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Ardından sürüş aşamasına geçilir. Sınav süresi ortalama 35 dakikadır ve her adayın sınavından sonra 5 dakika ara verilir. Sürüş aşamasında adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına, aracı düzgün hareket ettirip ettirememesinden dönüş kurallarına uymasına kadar pek çok nokta dikkate alınır. Aday tarafından yapılan her hata, puan kaybına neden olur. Adayın direksiyon hakimiyetini tam olarak sağlayamaması, hız limitlerini aşması gibi durumlar puan kaybettirir. Sınav esnasında komisyon üyeleri tarafından adayın aniden durması, eğimli yolda aracı durdurarak yeniden hareket ettirmesi ve geri geri gelmesi istenir. Direksiyon sınavında adayın güvenli sürüş sağlayamaması sonucunda, uzman sürücü aracı sınav başlangıç yerine getirir. Direksiyon sınav sonuçları genel olarak aynı gün içerisinde belli olur ve adaylara ilan edilir.

2 YIL SÜRECEK STAJYER EHLİYET UYGULAMASI

Stajyer ehliyet, direksiyon sınavından başarıyla geçenlere verilir. Stajyer ehliyetin süresi, 2 yıldır. Bu süre zarfında 75 ceza puanına ulaşılmaması gerekir. 75 ceza puanına ulaşan adayların ehliyetleri alınır. Ehliyeti alınan adaylar, psikoteknik teste girerler. Test sonucunda da ehliyet alınabilmesi için sürücü kursuna kayıt olunarak tekrar ehliyet sınavına girilmesi gerekir.