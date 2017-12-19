Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

2017 yılının son ehliyet sınavı, takvime göre 23 Aralık'ta saat 14.00'da yapılacak. Sınavın sonuçları, 4 Ocak'ta ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını MEB internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Başarılı olanlar stajyer ehliyet sahibi olacaklar. Yeterli puanı alamayanlar ise 2018 yılında yapılacak ehliyet sınavlarına girebilecekler.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavında toplam 50 soru sorulur. Her sorunun değeri 2 puandır. En az 35 soruyu doğru cevaplandıran adaylar, başarılı sayılırlar. Sınavda yapılan dört yanlış bir doğruyu götürmez. Adaylar sınav öncesinde geçmiş yıl sınav sorularını inceleyerek çalışma yapabilirler.

Sınavda dört dersten soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru

Sınavdan en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar.

EHLİYET SINAVINDA DEĞİŞİKLİK

Ehliyet sınavları için yapılan son değişiklik ile gelecek yıldan itibaren motorlu taşıt sürücü kursu sınavları, e-sınav merkezlerinde yapılacak. 29 il merkezinde 32 salonda yapılmaya devam eden sınavlar için, Türkiye geneli 92 merkez daha açılacak.

e-sınav uygulaması ile adaylar randevu sistemini kullanarak en yakın tarihte yapılacak sınava girebilecek. Sınav bittikten sonra da sonuçlar hemen öğrenilebilecek. Yeni uygulama ile sınav maliyetlerinin de düşürülmesi hedefleniyor.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. İlk olarak adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulur. Sorulara yeterli cevap veremeyenler başarısız sayılırlar. Sürüş aşamasına geçildiğinde adayın aynaları kontrol etmesinden emniyet kemerini takmasına, dönüş kurallarına uymasından direksiyon hakimiyetine kadar birçok nokta dikkate alınır ve puanlanır. Direksiyon sınavı da 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. En az 70 puan alan adaylar stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

Sınav esnasında aracın düzgün şekilde hareket ettirilmesi, hız limitlerine uyulması artı puan kazandırır. Adayın heyecanından dolayı güvenli sürüş sağlayamaması, araç ile geri geri gidememesi gibi durumlar da adayın puan kaybetmesine neden olur.

Direksiyon sınavının sonuçları genel olarak aynı güç içerisinde açıklanır.