Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

2017 yılının son ehliyet sınavı yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre sınav, 23 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar, 4 Ocak'ta ilan edilecek. Sınavda en az 70 puan alıp başarılı olan adaylar, direksiyon sınavına girecek. Direksiyon sınavını da başarıyla geçenler stajyer ehliyet sahibi olacak.

EHLİYET SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavında adaylar 50 soru sorulur. Her sorunun değeri, 2 puandır. Adayların başarılı olabilmesi için en az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alması gerekir. En az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır.

Ehliyet sınavında adaylar dört dersten soru sorulur. Bu soruların; 23 tanesi trafik ve çevre dersinden, 12 tanesi ilk yardım dersinden, 9 tanesi araç tekniği dersinden ve 6 tanesi de trafik adabı dersinden sorulur.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

23 Aralık'ta yapılacak ehliyet sınavı için adaylar, giriş yerlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden öğrenebilirler. Sınavdan bir hafta önce sürücü kurslarına sınav giriş yerleri bildirilir. Adaylar sınav giriş yerlerini sürücü kurslarından da öğrenebilirler.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Direksiyon sınavının süresi ortalama olarak 35 dakikadır. Sınavda adaya aracın tanınması ile ilgili birkaç soru sorulduktan sonra sürüş aşamasına geçilir. Sınav komisyonu tarafından adayların yaptıklarına dikkat edilir. Adayın yapacağı her hata puanının düşmesine neden olur.

Sınavda adayın aynaları kontrol etmesi, emniyet kemerini takması, aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi, hız kurallarına uyması artı puan getirir. Geri geri gidememe, direksiyon hakimiyetini sağlayamama, heyecan kaynaklı olarak sürüş güvenliğinin tehlikeye girmesi de adayın puanının düşmesine neden olur.

Direksiyon sınavında adayların başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gerekir. Yeterli puanı alıp başarılı olanlar stajyer ehliyet sahibi olmaya hak kazanırlar. Sınav sonuçları genel olarak aynı gün içerisinde adaylara ilan edilir.