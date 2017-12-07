Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet sınavına az bir süre kaldı. Sınava hazırlanan adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Ehliyet sınavında yeterli puanı alıp başarılı olanlar, ehliyet sahibi olacaklar. Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2017 takvimine göre, bu yılın son ehliyet sınavı 23 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da yapılacak. Adayların sınav sonuçları, 4 Ocak 2018'de açıklanacak. Sınavda en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Adayların geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakması artı puan kazandıracaktır.

EHLİYET SINAVINDA HANGİ DERSLERDEN SORU SORULUR?

Ehliyet sınavında dört dersten toplam 50 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

- Trafik ve çevre dersi 23 soru

- İlk yardım dersi 12 soru

- Araç tekniği dersi 9 soru

- Trafik adabı dersi 6 soru

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Soruların değeri, 2 puandır. Adayların sınavdan başarıyla geçebilmeleri için en az 35 soruyu doğru cevaplandırması gerekir. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından direksiyon sınavı yapılır.

DİREKSİYON SINAVI NASIL YAPILIR?

Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Direksiyon sınavı ortalama 35 dakika sürer. İlk olarak adaya aracın tanınması ile ilgili bazı sorular sorulur. Sorular için yeterli cevap veremeyen adaylar, başarısız sayılacak. Sınavın sürüş aşamasında adayın koltuğu ayarlaması, emniyet kemerini takması, aracı düzgün şekilde hareket ettirmesi gibi durumlar artı puan getirir.

Sınav esnasında adayın hız limitlerini aşması, dönüş kurallarına uymaması, geri geri gidememesi, direksiyon hakimiyetini tam olarak sağlayamaması, heyecandan dolayı sürüş güvenliğinin etkilenmesi gibi durumlar da adayın puan kaybetmesine sebep olur.

Sürüş esnasında adayın güvenli sürüş sağlayamadığı görülürse, uzman sürücü aracın başına geçer. Aracı sınav başlangıç yerine getirir. Adayın sınav bitiminden sonra 5 dakika ara verilir.

Direksiyon sınavının sonuçları, genel olarak aynı gün içerisinde ilan edilir. Başarılı olanlar stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.