Ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavı her yıl 5 defa düzenlenir. Bu yıl sonuncusu düzenlenecek ehliyet sınavı, 23 Aralık'ta yapılacak. Adayların sınav sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde ilan edilecek. Yeterli puanı alıp başarılı olanlar, ehliyet sahibi olacaklar. Başarılı olamayanlar ise 2018 yılında yapılan sınavlara girebilecekler.

Ehliyet sınavında adaylara dört dersten 50 soru sorulur. Soruların değeri 2 puandır. En az 35 soruyu doğru cevaplayarak 70 puan alanlar başarılı sayılırlar. Başarılı sayılanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda; 23 soru trafik ve çevre dersinden, 12 soru ilk yardım dersinden, 9 soru araç tekniği dersinden, 6 soru da trafik adabı dersinden gelir. Sınavda dört yanlış bir doğruyu götürmez. Sınava girecek adaylar, geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakarak da çalışma yapabilirler.

Ehliyet sınavının sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden ilan edilir. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilirler.

DİREKSİYON SINAVI

Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar, direksiyon sınavına girebilirler. Direksiyon sınavı çeşitli kriterlere göre puanlandırılır. Aracın sürüş kısmına geçmeden önce ilk olarak adaya, aracın tanınması ile ilgili sorular sorulur. Bu sorulara gereken cevapları veremeyenler başarısız sayılırlar.

Sınavda adayın koltuğu ve aynaları ayarlaması, sürüş esnasında direksiyon hakimiyetini tam olarak sağlaması artı puan kazandırır. Sınav esnasında adayın güvenli sürüş sağlayamadığı görülürse, uzman sürücü aracı sınav başlangıç yerine getirir. Adayın dönüş kurallarına uymaması, hız kurallarını ihlal etmesi, aracı düzgün çalıştıramaması gibi durumlar da puan kaybına neden olur.

Direksiyon sınavı ortalama olarak 35 dakika sürer. Her adayın sınav bitiminde 5 dakika ara verilir. Sınav sonuçları ise sınav komisyonu tarafından aynı gün içinde açıklanır. En az 70 puan alanlar stajyer ehliyet sahibi olurlar.