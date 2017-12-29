Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? Ehliyet sınavı için kısa bir süre kala sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının bu yılki son sınavı bu ay içerisinde yapılacak. Peki Ehliyet sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2017'nin son ehliyet sınavının tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimiyle duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takviminde yer alan bilgilere göre Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2017/MTSKS-5 23 Aralık 2017'de saat 14.00'te yapılacak. Sınav sonuçları ise Ocak ayında açıklanacak. Peki sınav günü gerekli belgelerden biri olan sınav giriş yerleri açıklandı mı?

EHLİYET SINAVI GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavına girecek adaylar, MEB resmi internet sitesinden veya e-Devlet uygulamasından sınav giriş yerlerini öğrenebilirler. Bu seçenekler dışında; kayıt olunan sürücü kursundan da sınava nerede girileceği bilgisine ulaşılabilir.

EHLİYET'TE YENİ DÖNEM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, direksiyon uygulama sınavlarında, özel motorlu taşıt sürücü kurslarının Karayolları Trafik Kanunu gereği Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'ndan temin ettiği formların kullanıldığını anlattı. Şamlıoğlu, yeni düzenleme sayesinde uygulama sınavlarında her aday için 3 nüsha olarak temin edilmesi gereken kağıt formların bedelinin sürücü kursları üzerinde oluşturduğu maliyetin ortadan kalkacağını belirtti.

E-SINAV SALONLARI FAALİYETE GEÇİYOR



Kemal Şamlıoğlu, ayrıca 2018'den itibaren tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu yazılı sınavlarının da bilgisayar üzerinden yapılacağını bildirdi. Şamlıoğlu, uygulama ile adayların görsel açıdan zengin soruları cevaplayarak öğrendiklerini etkin şekilde sınavda uygulama fırsatı bulacağını vurguladı.

Türkiye'de trafik ve sürücü eğitimlerinde son 4 yılda ciddi sıçrama yaşandığını dile getiren Şamlıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu eğitimlerin kalitesini artırmak için yeni çalışmalarını sürdüğünü sözlerine ekledi