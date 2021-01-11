Ehliyet sınavı kalkıyor mu? Ehliyet sınavı yapılacak mı?

Aralık 2020 yılında yapılan ehliyet sınavının ardından ' ehliyet sınavı yapılacak mı? ' sorusu ehliyet sınavına hazırlananların en çok merak ettiği sorudur.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılında yapılacak olan ehliyet sınavlarında değişikliğe gitti. Böylelikle son ehliyet sınavı Aralık ayının son haftasında yapılmış oldu. 2021 yılı ehliyet sınavı kalkıyor mu? sorusunun cevabı detaylarda!

EHLİYET SINAVI YAPILACAK MI?

Milli Eğitim bakanlığı ehliyet sınavlarını kaldırdı yerine kalem, kağıt, silgisizehliyet sınavı dönemine geçildi. Başvuruların devam ettiği ehliyet sınavında 2021 Ocak ayından itibaren elektronik ehliyet sınav dönemine geçiliyor. Ehliyet sınavı başvuruları her ayın 1 ile 10 tarihleri arasında devam ederken, ehliyet sınavı sürücü adayları arasında ehliyet sınavı kalkıyor mu? sorusu yer almakta.

Ehliyet sınavı başvuru adayları, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, ehliyet sınavı elektronik sınav sistemi ile giriş yapabilecekler.