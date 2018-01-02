Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - (23 Aralık MEB ehliyet) Ehliyet sınav sonuçları için artık son günler. MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınav sonuçları 1 gün sonra açıklanıyor. Binlerce sürücü adayını heyecanlandıran açıklama geldi. İşte ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

23 Aralık ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sürücü adayları ehliyet sınav sonuçlarından sonra direksiyon sınavına hazırlanacaklar. İşte ehliyet sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.

23 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen sürücü adayları, internet üzerinde "ehliyet sınav sonuçları" ve "23 Aralık ehliyet sonuçları" aramalarını arttırdı.

MEB'in MTSAS takviminde yayınladığı duyuruya göre, 23 Aralık tarihinde yapılan ehliyet sınavının sonuçları, 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak. Açıklanacak olan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sonuçları görüntüleyebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birliket 70 puan ve üzeri alan adaylar, direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak ve yapılacak direksiyon sınavı için beklemeye başlayacak.

Öte yandan bazı durumlarda ehliyet sınav sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden duyurulmuyor. Böyle durumlarda sürücü kursları, SMS yoluyla adaylara sınav sonuçları hakkına bilgilendirme yapıyor.

EHLİYET SINAVINDAN BAŞARISIZ OLURSAM NE OLACAK?

Bir aday ehliyet sınavından başarısız olursa sınav ücretini yeniden yatırarak sıradaki sınava girmesi gerekiyor. 23 Aralık 2017 Ehliyet sınavından kalan adaylar için sıradaki ehliyet sınav tarihi henüz MEB tarafından açıklanmamıştır. Not: Ehliyet sınavından başarılı olmadıkça direksiyon sınavına giremezsiniz. Teorik sınavdan 4 defaya kadar başarısız olabilirsiniz. 4. defa başarısız olduysanız kursa yeniden yazılmanız gerekiyor.

Direksiyon sınavında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

- Direksiyon sınavı artık 35 dakika sürmektedir. İlk 5 dakikasında araç tanıma ile ilgili sorular sorulmaktadır. Aracın iç donanım ve motor kısımlarından soru sorulacak sorulardan 5 tanesine cevap veremeyenler sınavdan başarısız sayılacak.

- Aracınızın kapısını sol elle açarak sağ ayağınızla giriş yapınız. Araca binerken arkanızdan gelen bir araç varsa onu görebilmeniz içidir bu vesileyle olası kazalarda yaralanma riski ortadan kalkar.

- Sınav giriş belgenizi ve nüfus cüzdanınızı komisyon başkanına vererek imza tutanağını imzalayınız.

- Aynaları, koltuğu kendinize göre ayarladıktan sonra mutlaka emniyet kemerinizi takınız.

- Vites takılı durumdaysa, debriyaja basarak boşa alınız. Debriyaja basılı konumdayken kontağı çevirip araç çalışmaya başladıktan sonra anahtarı basmayı bırakınız.

- Gideceğiniz yöne göre sinyalinizi veriniz, frene basarak el frenini indiriniz.

- Ayağınız sonuna kadar debriyaja basılı haldeyken vitesi 1'e takarak kalkışınızı yapınız.