Ehliyet sınav sonuçları ne zaman? 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları tarihi! Ehliyet sınav sonuçları için sürücü adaylarının meraklı bekleyişi sürüyor. Sınavdan aldığı puanı heyecanla öğrenmek isteyen vatandaşlar, "ehliyet sınav sonuçları" aramasını yapıyor. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ehliyet sınav sonuçları için binlerce sürücü adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Ehliyet sahibi olmak için sınava giren ve sonuçları bekleyen vatandaşlar, MEB'den gelecek olan haberi heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere 23 Aralık'ta ehliyet sınavı yapılmış ve binlerce sürücü adayı sınava katılarak sorulara doğru yanıt vermek için çabalamıştı. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ehliyet sınav sonuçları tarihi belli mi? İşte detaylar.

23 ARALIK EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce sürücü adayının katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı sonuçları için gözler MEB'te. Sürücü adaylarının heyecanla beklediği ehliyet sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları 4 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak ve adaylar sınavdan aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

Ehliyet sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 70 puan ve üzeri alan adaylar, yapılacak direksiyon sınavına katılmaya hak kazanacak ve direksiyon sınavı için bekleyecek.

Öte yandan ehliyet sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ile sorgulama yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.