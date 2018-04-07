Ehliyet, Pasaport, Kimlik "3'ü Bir Yerde" Uygulamasına Büyük İlgi

Ehliyet ve pasaportta yeni döneme vatanda yoğun ilgi gösterdi. İlk beş günde nüfus müdürlüklerine pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Bu süre içerisinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ehliyet ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devrolmuştu. 2 Nisan'da başlayan yeni uygulamaya vatandaş yoğun ilgi gösterdi. İl ve ilçe nüfus müdürlüklerine ilk beş günde umuma mahsus, hizmet ve hususi damgalı pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Bu süre içerisinde nüfus müdürlüklerince 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.

Elden dosya götürme işine son verildi

Ehliyet, pasaport ve yeni çipli kimlik kartlarının tek bir yerden verildiği "3'ü Bir Yerde" uygulaması ile bakanlık, vatandaşı belge yükünden ve zaman kaybından kurtarırken, gereksiz kağıt israfının da önüne geçilecek. Daha önce emniyetten ehliyet alımı için istenen kimlik belgesi, sürücü sertifikası, banka dekontu, adli sicil belgesi ve öğrenim belgesinin içinde bulunduğu elden dosya getirme işine son verildi. İlgili kurumlarca elektronik sisteme aktarılan bilgi ve belgeler entegre edilmiş yazılımla MERNİS sisteminden otomatik çekiliyor. Yeni uygulama ile nüfus müdürlükleri her bir başvuru için 8 kurumdan toplam 92 konu başlığında sorgulamayı elektronik ortamda yapabiliyor. Mayıs ayı sonu itibari ile sağlık raporu da sistem üzerinden otomatik alınacak. Sağlık raporunun da mayıs ayı sonunda elektronik sisteme entegre olmasıyla birlikte vatandaş nüfus müdürlüklerine sadece bir biyometrik fotoğrafla gitmesi yeterli olacak. Biyometrik fotoğrafın taranması, parmak izi ve imza işleminden sonra kurumlara entegre edilen MERNİS üzerinden belgelerin alınmasıyla işlem sona erecek.

Pasaportta da belge işine son

Yeni sistemle önceden emniyet müdürlüklerince yerine getirilen hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport verme görevi, nüfus müdürlüklerine geçti. İl emniyet müdürlüklerinde verilen hususi ve hizmet pasaportları yeni dönemde il nüfus müdürlükleri tarafından, umuma mahsus pasaportlar ise ilçe nüfus müdürlüklerince veriliyor.

Umuma mahsus pasaportların başvurularında eskiden biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, pasaport harç ve cüzdan bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu talep ediliyordu. Yeni uygulamada, vatandaş bu belgeleri getirmeyecek. Sadece bir biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportu, parmak izi ve imza bavuru için yeterli olacak. Diğer belgeler ilgili kurumların sisteminden otomatik alınacak.

İllerdeki hususi ve hizmet damgalı pasaport başvurularında ise kurumdan onaylanmış talep forumu, biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı, öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi, 25 yaında buyük engelli çocuklar için sağlık raporu ve varsa eski pasaportu ile başvuru yapılabiliyordu.

Yeni dönemde, biyometrik fotoğraf, kurumdan onaylanmış talep forumu ve varsa eski pasaportu,imza ve parmak izi verilmesi ile bavuruları sonra erecek.

Bir işlem için verilen parmak izi ve imza diğer işlemler için de geçerli

Ayrıca yeni dönemde bir kişinin sisteme altı ay önceden kayıtlı biyometrik fotoğrafı varsa ehliyet ve pasaport için fotoğraf getirmesine gerek kalmayacak. Yine örneğin yeni çipli kimlik kartı için verilen parmak izi ve imza, pasaport ve sürücü belgesi için de geçerli olabilecek. Her işlem için ayrı ayrı parmak izi ve imza verilmeyecek.

Başvuru noktaları artırıldı

Sistemin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devrolmasının ardından vatandaşın pasaport ve sürücü belgesi başvurularına daha hızlı cevap verilecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı pasaport ve sürücü belgesi alım noktalarını artırdı. 503 olan pasaport başvuru noktası 761'e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680'e çıkarıldı. Randevular ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezi'nden ya da randevu.nvi.govt.tr alınabilecek.

Güvenlik taraması üst düzeyde

Yeni sistemde pasaport başvurularında güvenlik taraması üst düzeye çıkartıldı. Hakkında arama- yakalama, yurt dışına çıkış yasağı ve OHAL kapsamında hakkında şerh kaydı bulunanların başvuruları otomatik olarak sonlandırılıyor. Ayrıca yeni sistemde memur istediği kişiyi T.C. Kimlik Numarası'ndan keyfi olarak sorgulama yapamıyor. Sorgulama ancak başvuru esnasında kişinin parmak izi alındıktan sonra yapılabiliyor. Yeni pasaportlar AB standartlarında polikarbon ve uzun süre dayanabilen malzemeden üretildi. Sahteciliğe karşı da özel önlemler alındı. Pasaport, ehliyet ve kimliklerin hazırlanmasında tamamen yerli ve milli yazılımlar kullanıldı.

Saatte bin 500 pasaport basılacak

Eski uygulamada emniyet pasaportların basımında 20-25 tane mürekkep püskürtmeli yazıcıda, her bir uygulama için ayrı memur çalıştırıyordu. Yeni sistemde pasaport basımı için 3 tane endüstriyel makine alındı. Her bir makine saatte 500 pasaport, bir saatte toplam bin 500 pasaport basımı yapabiliyor. Ayrıca pasaportlar başvuru sırasına göre otomatik olarak basılıyor. Basımlar kendi içerisinde kalitelendiriliyor ve hatalı olanlar yeniden basılıyor.

İnternet üzerinden ödeme uygulaması yakında başlayacak

Halen sürücü belgesi, pasaport ve çipli kimlik kartı ücretlerinin ödemesi 22 banka, vergi daireleri ve PTT şubelerinden yapılabiliyor. Önümüzdeki günlerde vergi dairesine gitmeden sanal post ile Gelir Idaresi Bakanlığı sitesinden ödeme yapılabilecek. - ANKARA