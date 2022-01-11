'Ehliyet alamadın' kavgasında babasının boğazını maket bıçağıyla kesti

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE'de ehliyet sınavını geçememesi üzerine çıkan tartışmada M.S.E. (19), babası S.E.'yi (36) boğazından maket bıçağıyla yaraladı. Babasının şikayetçi olmadığı M.S.E. sevk edildiği mahkemece, savcılığın talebi uygun bulunup, "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA HAFİF YARALANDI

Olay, 9 Ocak akşam saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, ehliyet sınavını geçemeyen M.S.E. ile babası S.E. arasında evlerinin içinde 'Ehliyet alamadın, söylenmeye devam ediyorsun' şeklinde tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından sinirlerine hakim olamayan M.S.E. cebinden çıkardığı maket bıçağıyla babasının boğazını keserek yaraladı.

EMNİYET KEMERİ TAKMADIĞI İÇİN SINAVDAN KALMIŞ

'OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

'DİREKSİYON SINAVIM KÖTÜ GEÇTİ CANIM BUNA SIKILMIŞTI'

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli M.S.E.'nin sevk edildiği suç maddesinden imza atmak ve "Öfke kontrolü amacıyla hastaneye yatırılması" şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Şüpheli bu şekilde serbest bırakıldı.

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